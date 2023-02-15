Alex Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Douglas 17 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Raymond Douglas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Douglas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Alex Douglas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Douglas'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Hammarby U19

1 Ağu 2019 yılında S. Roque Lepe B

1 Temmuz 2020 yılında FC Stockholm

1 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

22 Mart 2022 yılında Västerås SK

Alex Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Douglas şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hammarby IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.