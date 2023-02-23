Alex Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Fernandes 3 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Nascimento Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Fernandes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Websoccer do Brasil Ltda yapmaktadır. Alex Fernandes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Fernandes'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Santos FC U20

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More

Alex Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Fernandes şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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