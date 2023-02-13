Alex Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alex Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Fernandez 15 Ekim 1992 tarihinde Alcalá de Henares şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Fernández Iglesias şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Alex Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 7 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Alex Fernandez'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexfdez8/

Alex Fernandezboyu ve yaşı kaç

Alex Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında RM Kastilya

29 Ağu 2013 yılında Espanyol

28 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2015 yılında Espanyol

18 Ağu 2015 yılında Reading

30 Haziran 2016 yılında Espanyol

31 Ağu 2016 yılında Elche CF

7 Ağu 2017 yılında Cádiz CF

Alex Fernandez kimdir

Alex Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Fernandez şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

R.S.D. Alcalá

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Fernandez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Callejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Callejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rochina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Rochina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rochina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?