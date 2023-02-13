Alex Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Fernandez 15 Ekim 1992 tarihinde Alcalá de Henares şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Fernández Iglesias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Alex Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 7 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Alex Fernandez'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexfdez8/

Alex Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında RM Kastilya

29 Ağu 2013 yılında Espanyol

28 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2015 yılında Espanyol

18 Ağu 2015 yılında Reading

30 Haziran 2016 yılında Espanyol

31 Ağu 2016 yılında Elche CF

7 Ağu 2017 yılında Cádiz CF

Alex Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Fernandez şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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