Alex Fojticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fojticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Fojticek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Fojticek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Fojticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fojticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Fojticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Fojticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Fojticek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Fojticek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Fojticek 3 Mart 2000 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Fojtíček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Fojticek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PAVLOVIC SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Fojticek'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Fojticek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/afojty1/

Alex Fojticek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Fojticek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Fojticek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Fojticek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2018 yılında Man Utd U23

6 Ağustos 2019 yılında Stalybridge

5 Ocak 2020 yılında Man Utd U23

10 Ocak 2020 yılında Stalybridge

31 Mayıs 2020 yılında Man Utd U23

25 Ağustos 2020 yılında Blackpool

17 Temmuz 2021 yılında Bardejov

30 Ocak 2023 yılında SFC Opava

Alex Fojticek kimdir

Alex Fojticek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Fojticek şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Alex Fojticek nereli

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