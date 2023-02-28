Alex Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Franco 20 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alex Fernando Franco Zayas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Franco Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpia Asunción U23 futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción U23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Franco'nin Olimpia Asunción U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Olimpia U23
Alex Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Franco şuan Olimpia Asunción U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?2015 - 2017: 8 de Diciembre, Villeta, Paraguay
2017: Club Olimpia, Paraguay
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