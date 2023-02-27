Alex Freyr Elisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Freyr Elisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Freyr Elisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Freyr Elisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Freyr Elisson 9 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Freyr Elisson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Alex Freyr Elisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Freyr Elisson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Freyr Elisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Freyr Elisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Freyr Elisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Freyr Elisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2014 yılında Fram Reykjavík

2 Şubat 2023 yılında Breidablik

Alex Freyr Elisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Freyr Elisson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Fylkir (-30.04.2010), Fram (01.05.2010-14.10.2014)

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