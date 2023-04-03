Alex Freyr Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Freyr Hilmarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Freyr Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Freyr Hilmarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Freyr Hilmarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Freyr Hilmarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Freyr Hilmarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Freyr Hilmarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Freyr Hilmarsson 26 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Freyr Hilmarsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Alex Freyr Hilmarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Freyr Hilmarsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 1 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

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Alex Freyr Hilmarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Freyr Hilmarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Freyr Hilmarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Freyr Hilmarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2012 yılında Grindavík

22 Şubat 2016 yılında Víkingur

21 Şubat 2019 yılında KR Reykjavík

29 Temmuz 2021 yılında Kórdrengir

17 Ocak 2022 yılında KR Reykjavík

17 Şubat 2022 yılında ÍBV

Alex Freyr Hilmarsson kimdir

Alex Freyr Hilmarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Freyr Hilmarsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Alex Freyr Hilmarsson nereli

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