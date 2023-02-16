Alex Gallar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gallar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Gallar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Gallar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Gallar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gallar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Gallar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Gallar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Gallar 19 Mart 1992 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Gallar Falguera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Gallar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Alex Gallar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Gallar'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Gallarboyu ve yaşı kaç

Alex Gallar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Gallar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Gallar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Gallar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında RCD Mallorca B

2 Ağu 2012 yılında Murcia Imperial

1 Ocak 2013 yılında UE Rubí

1 Temmuz 2013 yılında Terrassa FC

1 Temmuz 2014 yılında Cornellà

1 Temmuz 2015 yılında Hércules CF

8 Temmuz 2016 yılında CyD Leonesa

10 Temmuz 2017 yılında SD Huesca

21 Ağu 2019 yılında Girona FC

25 Eylül 2020 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2022 yılında Girona FC

15 Temmuz 2022 yılında Málaga CF

Alex Gallar kimdir

Alex Gallar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Gallar şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CE Mercantil, Jàbac Terrassa, Terrassa FC

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Alex Gallar nereli

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