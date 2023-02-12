Alex Gogic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Gogic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Gogic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Gogic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Gogic 13 Nisan 1994 tarihinde Nicosia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kıbrıs,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Αλέξανδρος Γκόγκιτς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Gogic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProScoutsManagement yapmaktadır. Alex Gogic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Gogic'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Gogic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Gogic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Gogic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Gogic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2013 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2017 yılında Hamilton Acad.

10 Temmuz 2020 yılında Hibernian FC

31 Ocak 2022 yılında St. Mirren

17 Mayıs 2022 yılında Hibernian FC

19 Ağu 2022 yılında St. Mirren

Alex Gogic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Gogic şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Gogic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiacos Piraeus (2003-2013)

Kıbrıs takımında 6 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Kıbrıs U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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