Alex Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Grant kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Grant ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Grant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Grant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Grant 23 Ocak 1994 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Ian Grant şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Grant Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Grant'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Grant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Grant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Grant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Grant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2010 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Portsmouth

20 Aralık 2012 yılında Eastleigh

20 Ocak 2013 yılında FC Portsmouth

24 Ocak 2013 yılında Havant & Water.

24 Şubat 2013 yılında FC Portsmouth

1 Temmuz 2013 yılında Stoke

30 Ağustos 2014 yılında Macclesfield

31 Mayıs 2015 yılında Stoke

1 Temmuz 2015 yılında Perth Glory

1 Şubat 2021 yılında Pohang Steelers

Alex Grant kimdir

Alex Grant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Grant şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deans FC, FC Portsmouth

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Alex Grant nereli

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