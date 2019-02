Alex HADİ'de! 20:30 HADİ ipucu cevabı ve joker kodu nedir? (15 Şubat)

20.30 HADİ ipucu sorusunun cevabı nedir? 15 Şubat Hadi joker kodu nedir? Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 15 Şubat Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 15 Şubat HADİ ipucu sorusu ise "'Bir Alex değil' tabiri nasıl ortaya çıkmıştır?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

15 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

HADİ Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi: Alex ile Spor Gecesi bu akşam HADİ Sigorta katkılarıyla 20.30'da!

Ödül HDİ Sigorta'dan 50.000 TL!?

Alex'li Spor Gecesi'ne hazır mısınız sevgili hadiciler? İpucumuz da tabii ki Alex'ten geliyor! Dilimizden düşürmediğimiz "Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır biliyor muyuz?

15 Şubat HADİ ipucu sorusu: ""Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır?"

15 ŞUBAT HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

15 Şubat HADİ ipucu cevabı: Rıdvan Dilmen, Alex'i diğer futbolcularla kıyaslarken "Bir Alex değil" tabirini kullanmış, ondan sonra dilden dile yayılmıştır.

HADİ JOKER KODU NEDİR? 15 Şubat

HADİ ekibinden 15 Şubat akşamı saat 20:30'da oynanacak yarışma için henüz bir joker kodu açıklaması yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimize eklenecek olup joker koduna ihtiyaç duymadan aşağıdaki haber ile tüm sorulara doğru yanıt verebilirsiniz! Herkese bol şans!

HADİ İPUCU CEVABI: ALEX DE SOUZA KİMDİR?

14 Eylül 1977 yılında Brezilya'daki Parana eyaletinin başkenti Coritiba'da dünyaya gelen Souza'nın tam adı Alessandro De Souza'dır.Doğumundan bir hafta önce ülkede büyük bir coşkuyla kutlanan Bağımsızlık Günü'nün heyecanı bitmeden, Souza ailesi bir mutluluğu daha dünyaya gözlerini yeni açan oğulları ile yaşadı.

Coritiba kenti,Sao Paula ve Rio de Jenairo gibi ülkenin sayılı iki şehrinin hemen altında olmasına rağmen oralara göre oldukça sakindir.Alex'de yapı olarak sakin ve fazla etliye sütlüye karışmayan örnek bir çocuktu.Böyle bir ortamda yetişen minik Alex'in futboldaki yeteneği ise her geçen gün büyüyordu.

Alex, birçok arkadaşı gibi doğduğu yer olan Coritiba'nın alt yapısında profesyonelliğe gidecek yolda ilk adımlarını atmaya başladı. Ve futbola yıldız kategorisine yükseltecek olan kader önüne ilk önemli fırsatı 10 yaşında çıkarttı.

Alex'in ilk hocası "Profesör" lakaplı bir teknik direktördü.Alex'in yeteneklerini ilk keşfeden'de o oldu.Profesör, Alex ile özel olarak ilgilenilmesi gerektiğininin ve antremanları hiç aksatmamasının şart olduğunun farkındaydı. Ama baba baskısı nedeniyle Alex idmanlara ancak gizlice geliyor, bazen de çalışmaları kaçırıyordu. Bunun üzerine devreye giren, Profesör, bir gün Alex'in evine giderek babasıyla özel olarak görüştü ve kendisine oğlunu çok iyi bir futbol kariyerinin beklediğini, dünya çapında bir oyuncu olabileceğini söyledi. Alex'e destek olmasını istedi. Profesör'e göre Alex, büyük bir yetenek ve işlenmemiş bir madendi. Bu sözler Alex'in babasını yumuşattı ve gereken izin çıktı.

Çocukluk aşkı Diane ile 23 Aralık 1999’da nişan yapan genç çift, 9 Mart 2000’de evlendi.29 Haziran 2000’de ise kilisede nikah yaptı. Genç çiftin mutluluklarını 25 Nisan 2004’te dünyaya gelen bebeği Maria Eduarda, Alex ve Diana çiftlerinin neşesi oldu.

Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında Brezilya Seri A takımlarından Coritiba'da başladı.2 yıl boyunca Coritiba'da forma giyen Alex,kariyerini 1997 yılından itibaren aynı ligin takımlarından olan Palmeiras'ta devam ettirdi.Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk maçını 23 Eylül 1998 yılında Yugoslavya'ya karşı oynadı. 2000-01 yılları arasında önce Flamengo sonra Cruzeiro takımlarına gittikten sonra tekrar Palmeiras'a geri döndü.2001 yılının temmuz ayında Parma'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Alex,burada 5 maç oynadı, takımına ısınmakta zorluk çekti ve Cruzeiro'ya geri döndü.

Brezilya’da spor yazarlarından kimileri "Brezilya'nın aradığı 10 numara" diyordu. Kimisi de durağan ve pek de hırslı görünmeyen yapısıyla günün futboluna uymadığını ileri sürüyordu. Hatta lakap da bulmuşlardı. Oyun içinde uzun süre kendisini gizlediği ve kararsız futbol sergilediği için ona "Lexotan" uyku hapından esinlenerek Alexotan lakabı takılmıştı. Ama zaman geçtikçe onu eleştirenler bile Alex gerçeğini kabul etmişti.

2004 yılında 2004 Copa America'yı kazanan Alex Fenerbahçe'yi tercih etmiş ve ilk sezon lig'de şampiyonluk yaşamıştır.Diğer sezonun lig'de ise asist kralı olan futbolcu 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'nin 100.yıl kadrosunda şampiyon olarak yer almış ve Süper Lig'de Gol Kralı olarak Fenerbahçe'nin Lig tarihinde Gol Kralı olan ilk yabancı futbolcu ünvanını kazanmıştır.2007-08 sezonuna girilirken takımın kaptanlığına getirilmiştir.

2007-08 sezonunda Fenerbahçenin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başırısını gösteren takımın liderliğini üstlenmiştir.Bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi "Asist Kralı" olmuştur.Sambacı 2009-10 sezonunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde,en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu olmuştur.2010 yılında Fenerbahçe'nin tarihinde"En Çok Forma Giyen Yabancı Futbolcu" özelliğini kazanmıştır.2010 sezonun'da Fenerbahçe'de lig tarihinde "100 Gol Barajını Geçen ilk Yabancı Futbolcu" ünvanını almış ve tek takımda bu başarıyı yakalayan ilk yabancı futbolcu olarak Türkiye 100'ler kulübü'ne girmiştir.2011 yılında sözleşmesi bitecek olan futbolcuya Fenerbahçe'den ayrılacak gözüyle bakılsa'da 5 Şubat 2011'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yıldız oyuncu ile 2 yıl daha anlaştıklarını açıklamıştır.Alex 9 Şubat 2011'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle imzayı atmıştır.

2010-11 sezonun'da Fenerbahçe ile Süper Lig'de 200. maçına çıkan Alex,2010-11 sezonunun 32. haftasın'da Ankaragücü maçında 5 gol atmıştır.2010-11 sezonun'da Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 2. kez "Gol Kralı" olan ilk ve tek yabancı futbolcudur.Aynı sezon Süper Lig ve Fenerbahçe tarihinde 4. kez Asist Kralı olan ilk ve tek yabancı futbolcu olmuştur.Özellikle maçların en kritik anlarında sahneye çıkması, takımına yaptığı katkılarla ve oyuncu kıyaslamalarında oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun "Bir Alex değil" cümlesi her futbol severin kullandığı bir cümle haline gelmiştir.

Alex hoşgörüsü,saygısı ve duruşu ile izleyicilerin beğenisini almış ve Türk taraftarların sevgisini daha'da çok kazanmıştır.15 Eylül 2012 yılında Kadıköy Yoğurtçu Parkı'na taraftarlar tarafından toplanan paralar ile Alex de Souza'nın heykeli açılmıştır.

Fenerbahçe'nin 29 Eylül 2012 tarihinde Kasımpaşa'ya karşı 2-0 kaybettiği maçtan 2 gün sonra teknik direktör tarafından kadro dışı bırakıldığını öğrendi. Bu duruma tepki gösteren Alex, "8 yıllık kulüp tarihindeki varlığıma 3 dakikada karar verildi" dedi. Fenerbahçe'den ayrılışını Twitter üzerinden yaptığı "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Herşey için teşekkürler." açıklamasıyla duyuran yıldız oyuncunun böylece 8 yıl süren Fenerbahçe kariyeri noktalanmış oldu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü.19 Şubat 2014 tarihinde, 1000. maçına çıktı.3 Ağustos 2014 tarihinde, Aralık ayında Bahia ile oynanacak son lig maçının ardından futbolu bırakacağını açıklayan yıldız futbolcu 7 Aralık 2014 Pazar günü Bahia maçı ile profesyonel futbol hayatına veda etmiştir.

Alex de Souza, futbol hayatı boyunca 250'ye yakın gol attı. Bunların çoğunda da kalecileri frikik atışlarıyla avladı. Transfer olduğu ilk sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 29 golün yaklaşık yarısını ölü toplara hayat vererek kaydetti. Samsunspor'a attığı rövaşata ise Alex'in en estetik gollerinden biri olarak hem tribündeki onbinlerin, hem de televizyonlardan izleyen milyonların gözlerinin pasını silen nitelikteydi. Sambacı'nın kaydettiği her gol, jenerikleri süsleyecek güzellikte.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.