Alex Herczku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Herczku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Herczku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Herczku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Herczku 18 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Herczku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Herczku'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Herczku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Herczku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Herczku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Herczku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nyíregyháza U17

1 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza U19

1 Ağustos 2021 yılında Nyíregyháza

Alex Herczku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Herczku şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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