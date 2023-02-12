Alex İacovitti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex İacovitti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex İacovitti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex İacovitti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex İacovitti 2 Eylül 1997 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İskoçya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Iacovitti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex İacovitti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Omari Williams yapmaktadır. Alex İacovitti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alex İacovitti'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex İacovitti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex İacovitti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex İacovitti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex İacovitti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nottingham U21

31 Ağu 2016 yılında Mansfield Town

1 Ocak 2017 yılında Nottingham U21

31 Temmuz 2017 yılında Forest Green

2 Ocak 2018 yılında Nottingham U21

28 Ocak 2019 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2019 yılında Nottingham U21

1 Temmuz 2019 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2020 yılında Ross County

Alex İacovitti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex İacovitti şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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