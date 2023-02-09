Alex İbacache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex İbacache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex İbacache kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex İbacache ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex İbacache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex İbacache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex İbacache

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex İbacache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex İbacache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex İbacache 11 Ocak 1999 tarihinde Quillota şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Matías Ibacache Mora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex İbacache Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Alex İbacache, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex İbacache'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex İbacacheboyu ve yaşı kaç

Alex İbacache Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex İbacache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex İbacache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex İbacache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD Everton

11 Ağu 2019 yılında Cobreloa

31 Aralık 2019 yılında CD Everton

13 Şubat 2020 yılında Curicó Unido

15 Şubat 2021 yılında CD Everton

10 Ocak 2023 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2023 yılında CD Everton

Alex İbacache kimdir

Alex İbacache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex İbacache şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Alex İbacache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 25 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Alex İbacache nereli

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