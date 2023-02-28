Alex İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex İvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex İvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex İvan 26 Mart 1997 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Iván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex İvan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportSolvo yapmaktadır. Alex İvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex İvan'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex İvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex İvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex İvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex İvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2013 yılında Győr Alt.

1 Ocak 2015 yılında Győr U19

22 Eylül 2016 yılında Komarno

31 Mart 2017 yılında Dun. Streda B

17 Temmuz 2018 yılında FC Petrzalka

30 Ocak 2019 yılında Dun. Streda B

31 Ocak 2019 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Trnava

Alex İvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex İvan şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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