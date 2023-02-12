Alex Jakubiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Jakubiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Jakubiak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Jakubiak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Jakubiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Jakubiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Jakubiak

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Jakubiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Jakubiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Jakubiak 27 Ağu 1996 tarihinde Westminster şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Louis Jakubiak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Jakubiak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Alex Jakubiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 5 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Jakubiak'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Jakubiak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlexJakubiak

http://www.instagram.com/alexjakubiak/

Alex Jakubiakboyu ve yaşı kaç

Alex Jakubiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Jakubiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Jakubiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Jakubiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Watford U18

11 Mart 2014 yılında Braintree

13 Nisan 2014 yılında Watford U18

1 Temmuz 2014 yılında Watford U23

14 Ağu 2014 yılında Oxford United

4 Kasım 2014 yılında Watford U23

27 Kasım 2014 yılında FC Dag & Red

4 Mayıs 2015 yılında Watford U23

31 Ağu 2016 yılında Fleetwood

5 Ocak 2017 yılında Watford U23

30 Ocak 2017 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2017 yılında Watford U23

11 Ocak 2018 yılında Falkirk FC

30 Nisan 2018 yılında Watford U23

9 Ağu 2018 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2019 yılında Watford U23

26 Temmuz 2019 yılında FC Gillingham

30 Ocak 2020 yılında Watford U23

31 Ocak 2020 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2020 yılında Watford U23

5 Ağu 2020 yılında Dundee FC

31 Ocak 2022 yılında Partick Thistle

9 Mayıs 2022 yılında Dundee FC

Alex Jakubiak kimdir

Alex Jakubiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Jakubiak şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Alex Jakubiak nereli

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