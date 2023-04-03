Alex Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Jimenez 8 Mayıs 2005 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Jiménez Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Jimenez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Gençlik A (U19) futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Gençlik A (U19) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Jimenez'nin Real Madrid Gençlik A (U19) ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alex Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U17

1 Ocak 2022 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2022 yılında Real Madrid U19

Alex Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Jimenez şuan Real Madrid Gençlik A (U19) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Jimenez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Talavera (2010-2011),UD Talavera (2011-2012)

İspanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U15 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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