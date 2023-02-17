Alex King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex King kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex King ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex King 27 Ekim 2004 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur.  İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander King şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex King Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Alex King, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alex King'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Kingboyu ve yaşı kaç

Alex King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2021 yılında Morton

Alex King kimdir

Alex King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex King şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Alex King nereli

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