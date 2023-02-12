Alex Kirk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Kirk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Kirk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Kirk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Kirk 27 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Michael Kirk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Kirk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Kirk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Kirk'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Kirk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Kirk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Kirk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Kirk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2021 yılında Arsenal U23

7 Temmuz 2022 yılında Ayr United

31 Mayıs 2023 yılında Arsenal U21

Alex Kirk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Kirk şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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