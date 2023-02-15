Alex Lindelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lindelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lindelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Lindelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Lindelov 29 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Lindelov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Alex Lindelov, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Lindelov'nin Västerås SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Lindelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Lindelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Lindelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Lindelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Västeras SK U17

11 Ağu 2020 yılında Västerås SK

Alex Lindelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Lindelov şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Lindelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gideonsbergs IF (-2019), Västeras SK (2020-)

İsveç U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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