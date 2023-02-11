Alex Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Luna 31 Mart 2004 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Nahuel Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Luna Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Alex Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Luna'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında Rafaela II

1 Temmuz 2021 yılında Rafaela

Alex Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Luna şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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