Alex Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Martin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Martin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Martin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Martin 25 Ocak 1998 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Alejandro Martín Valerón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Martin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Alex Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Martin'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alemartinn4/

Alex Martinboyu ve yaşı kaç

Alex Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Betis Alty

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

8 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

30 Ağu 2019 yılında FC Cartagena

27 Temmuz 2020 yılında CD Leganés

18 Ağu 2020 yılında FC Cartagena

31 Ocak 2021 yılında Cádiz CF B

4 Ağu 2021 yılında Celta Vigo B

21 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

Alex Martin kimdir

Alex Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Martin şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Alex Martin nereli

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