Alex Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Mendes 10 Ocak 2001 tarihinde Azeitão şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alexandre Dias Mendes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Mendes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Mendes'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Alex Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Setúbal FC U17
1 Temmuz 2018 yılında Setúbal U19
16 Ekim 2020 yılında Sporting CP A23
31 Ocak 2022 yılında UD Almería B
30 Haziran 2022 yılında Sporting CP A23
1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B
Alex Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Mendes şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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