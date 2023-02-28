Alex Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Mendez 28 Temmuz 2001 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Méndez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Mendez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Alex Mendez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Mendez'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alex Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Michalovce

1 Ocak 2023 yılında Dunajska Streda

Alex Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Mendez şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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