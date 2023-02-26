Alex Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Mendoza 11 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alex Leonel Mendoza López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Mendoza Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Mendoza'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Club Peñarol

1 Ocak 2022 yılında Técnico U.

Alex Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Mendoza şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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