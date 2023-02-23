Alex Micle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Micle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Micle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Micle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Micle 26 Kasım 2004 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Andrei Micle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Micle Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Micle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına - tarihinde katılmıştır. Alex Micle'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Micle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Micle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Micle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Micle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Micle şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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