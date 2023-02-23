Alex Militaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Militaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Militaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Militaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Militaru 24 Mayıs 2003 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Nicolae Militaru şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Militaru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Alex Militaru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Militaru'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Militaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Militaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Militaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Militaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj U19

Alex Militaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Militaru şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CSM Satu Mare (2013-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.