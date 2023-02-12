Alex Mitchell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Mitchell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Mitchell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Mitchell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Mitchell 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Paul Mitchell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Mitchell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coda Independent Sports yapmaktadır. Alex Mitchell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Mitchell'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Mitchell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Mitchell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Mitchell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Mitchell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Millwall U21

15 Nisan 2021 yılında Bromley

7 Haziran 2021 yılında Millwall U21

31 Ağu 2021 yılında Leyton Orient

31 Mayıs 2022 yılında Millwall U21

27 Temmuz 2022 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2023 yılında Millwall U21

Alex Mitchell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Mitchell şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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