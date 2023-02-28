Alex Molcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Molcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Molcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Molcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Molcan 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Molčan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Molcan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Molcan'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Molcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Molcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Molcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Molcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2019 yılında Slovan B. Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Bratislava U19

8 Temmuz 2021 yılında Podbrezova U19

1 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

Alex Molcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Molcan şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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