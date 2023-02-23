Alex Mula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Mula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Mula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Mula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Mula 23 Temmuz 1996 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Miguel Mula Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Mula Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsGA yapmaktadır. Alex Mula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Mula'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Mula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexmula7/

Alex Mula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Mula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Mula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Mula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Málaga CF Altyap

1 Temmuz 2012 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2017 yılında Málaga CF

31 Ocak 2018 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2018 yılında Málaga CF

8 Ocak 2020 yılında Alcorcón

21 Temmuz 2020 yılında Málaga CF

23 Ağustos 2020 yılında CF Fuenlabrada

31 Ocak 2022 yılında Alcorcón

30 Haziran 2022 yılında CF Fuenlabrada

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Wisla Krakow

Alex Mula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Mula şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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