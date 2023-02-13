Alex Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Munoz 30 Temmuz 1994 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Munoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Alex Munoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Munoz'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Munoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alejandro.munozmiquel/

Alex Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Jove Español

1 Temmuz 2014 yılında Hércules CF

21 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

23 Temmuz 2018 yılında Real Zaragoza

26 Temmuz 2019 yılında CD Tenerife

8 Temmuz 2022 yılında Levante

Alex Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Munoz şuan Levante takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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