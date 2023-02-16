Alex Murici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Murici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Murici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Murici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Murici 28 Mayıs 1989 tarihinde Murici şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Miranda dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Murici Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Murici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Murici'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Murici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Murici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alex Murici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Murici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Central

16 Kasım 2015 yılında UR Trabalhadore

13 Mayıs 2016 yılında Cuiabá-MT

4 Aralık 2016 yılında Itabaiana-SE

7 Temmuz 2017 yılında Portuguesa

27 Kasım 2017 yılında Campinense-PB

24 Ağu 2018 yılında Brasiliense FC

2 Eylül 2020 yılında Campinense-PB

7 Ocak 2021 yılında CRAC (GO)

17 Haziran 2021 yılında Paraná

10 Eylül 2021 yılında Brasiliense FC

15 Ekim 2021 yılında EC São José

21 Haziran 2022 yılında CS Sergipe-SE

Alex Murici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Murici şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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