Alex Oyon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Oyon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Oyon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Oyon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Oyon 23 Ocak 2003 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro García Oyón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Oyon Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Alex Oyon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Oyon'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Oyon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Oyon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Alex Oyon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Oyon şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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