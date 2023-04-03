Alex Pachon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pachon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Pachon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Pachon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Pachon 17 Temmuz 2000 tarihinde Vilafranca del Penedès şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álex Pachón Párraga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Pachon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Pachon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Pachon'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Pachon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Pachon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Pachon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Pachon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Peralada

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

13 Ağustos 2019 yılında FC Andorra

16 Ocak 2020 yılında Girona FC

17 Ocak 2020 yılında AE Prat

30 Haziran 2020 yılında Girona FC

1 Temmuz 2020 yılında Girona FC B

23 Temmuz 2021 yılında Las Palmas Atl.

14 Ocak 2023 yılında Recre Granada

Alex Pachon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Pachon şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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