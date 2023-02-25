Alex Parsons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Parsons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Parsons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Parsons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Parsons 6 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Parsons Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Parsons'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Parsons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Parsons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Parsons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Parsons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2021 yılında Brisbane Roar

10 Ağustos 2022 yılında Sydney FC

Alex Parsons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Parsons şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.