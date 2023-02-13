Alex Pastor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pastor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Pastor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Pastor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Pastor 1 Ekim 1999 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álex Pastor Carayol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Pastor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feel Winner yapmaktadır. Alex Pastor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Pastor'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Pastor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Pastor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Pastor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Pastor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Aralık 2015 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2016 yılında Sampdoria U19

15 Temmuz 2018 yılında Vis Pesaro

30 Haziran 2019 yılında Sampdoria U19

11 Eylül 2020 yılında FC Andorra

Alex Pastor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Pastor şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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