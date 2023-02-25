Alex Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Paulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Paulsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alex Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Paulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Paulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Paulsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Paulsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Paulsen 4 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yeni Zelanda,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Noah Paulsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Paulsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Paulsen'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Paulsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Paulsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Paulsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Paulsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

13 Eylül 2021 yılında Wellington P.

Alex Paulsen kimdir

Alex Paulsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Paulsen şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Alex Paulsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda U23 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Paulsen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yiwei Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiwei Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yiwei Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yiwei Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Nikolovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Nikolovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Nikolovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Nikolovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huan Fu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huan Fu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huan Fu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huan Fu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lachlan Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lachlan Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lachlan Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi