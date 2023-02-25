Alex Paulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Paulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Paulsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Paulsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Paulsen 4 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yeni Zelanda,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Noah Paulsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Paulsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Paulsen'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Paulsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Paulsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Paulsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Paulsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

13 Eylül 2021 yılında Wellington P.

Alex Paulsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Paulsen şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Alex Paulsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda U23 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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