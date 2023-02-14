Alex Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Perez 11 Ağu 1991 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Pérez Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Perez'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Getafe U19

1 Temmuz 2010 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2012 yılında Getafe

17 Temmuz 2012 yılında SD Huesca

30 Haziran 2013 yılında Getafe

20 Ağu 2013 yılında Levski Sofia

24 Ocak 2014 yılında Getafe

31 Ocak 2014 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2014 yılında Getafe

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2015 yılında RailHawks

12 Ağu 2016 yılında Real Valladolid

17 Ağu 2017 yılında Sporting Gijón

31 Ağu 2019 yılında Bielefeld

14 Ağu 2020 yılında UD Logroñés

21 Ağu 2021 yılında CD Lugo

Alex Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Perez şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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