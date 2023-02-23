Alex Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Petkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Petkov 25 Temmuz 1999 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Алекс Миленов Петков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Petkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPA WORLD yapmaktadır. Alex Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Petkov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hearts FC U20

19 Ocak 2018 yılında Berwick Rangers FC

30 Nisan 2018 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hearts FC II

1 Ağustos 2019 yılında Clyde FC

6 Ocak 2020 yılında Hearts FC II

18 Şubat 2020 yılında Brechin City

31 Mayıs 2020 yılında Hearts FC II

8 Eylül 2020 yılında Levski Sofia

2 Mart 2021 yılında Arda Kardzhali

Alex Petkov kimdir

Alex Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Petkov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFC Chernomorets Varna (2008-2016), Heart of Midlothian FC (2016-2018)

Alex Petkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Petkov nereli

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