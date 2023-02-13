Alex Petxa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Petxa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Petxa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Petxa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Petxa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Petxa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Petxa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Petxa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Petxa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Petxa 6 Şubat 1997 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Petxarroman Eizagirre şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Petxa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Alex Petxa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Petxa'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Petxaboyu ve yaşı kaç

Alex Petxa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Petxa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Petxa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Petxa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad C

10 Ağu 2017 yılında Gernika

30 Haziran 2018 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2021 yılında Athletic

10 Ağu 2022 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Alex Petxa kimdir

Alex Petxa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Petxa şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Alex Petxa nereli

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