Alex Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Pinto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Pinto 8 Temmuz 1998 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alexandre Reis Pinto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Pinto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsoccer yapmaktadır. Alex Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Pinto'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Pinto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexpinto_78/

Alex Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Moreirense S15

1 Temmuz 2013 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2015 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2017 yılında Benfica B

1 Temmuz 2018 yılında Gil Vicente

30 Haziran 2020 yılında Benfica B

11 Ağustos 2020 yılında Farense

17 Ocak 2022 yılında Dunajska Streda

Alex Pinto kimdir

Alex Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Pinto şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitória SC, Moreirense FC

Alex Pinto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Pinto nereli

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