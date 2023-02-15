Alex Rahm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rahm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Rahm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Rahm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Rahm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rahm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Rahm

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Rahm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Rahm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Rahm 10 Ağu 2003 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç,Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Rahm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Alex Rahm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Rahm'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Rahmboyu ve yaşı kaç

Alex Rahm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Rahm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Rahm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Rahm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IF Elfsborg Jgd

1 Ocak 2020 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2021 yılında IF Elfsborg U19

9 Eylül 2022 yılında Örgryte

30 Kasım 2022 yılında IF Elfsborg U19

12 Ocak 2023 yılında Örgryte

Alex Rahm kimdir

Alex Rahm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Rahm şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reigate Priory FC (2010-2012), IF Elfsborg (2013-2022)

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Alex Rahm nereli

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