Alex Rambal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rambal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Rambal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Rambal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Rambal 24 Eylül 1992 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Enrique Rambal Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Rambal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Rambal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Rambal'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Rambal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Rambal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Rambal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Rambal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Junior FC

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Valledupar

1 Ocak 2019 yılında Millonarios

1 Ocak 2020 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2021 yılında Always Ready

11 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Alex Rambal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Rambal şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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