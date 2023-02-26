Alex Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Rangel 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alex Daniel Rangel Corozo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Rangel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Rangel'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Técnico U.

Alex Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Rangel şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.