Alex Remiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Remiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Remiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Remiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Remiro 24 Mart 1995 tarihinde Cascante şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Remiro Gargallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Remiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feel Winner yapmaktadır. Alex Remiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alex Remiro'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alex Remiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alex13remiro

http://www.instagram.com/alexremiro13/

Alex Remiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Remiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Remiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Remiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2014 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Athletic

2 Temmuz 2016 yılında Levante

30 Ocak 2017 yılında Athletic

21 Temmuz 2017 yılında SD Huesca

30 Haziran 2018 yılında Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Sociedad

Alex Remiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Remiro şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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