Alex Rico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Rico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Rico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Rico 25 Ocak 2002 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álex Rico Pico şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Rico Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports and Management yapmaktadır. Alex Rico, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Rico'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alex Rico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Rico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Barça U16
1 Temmuz 2018 yılında Barça U18
1 Temmuz 2019 yılında Barça U19
15 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
Alex Rico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Rico şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Alex Rico Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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