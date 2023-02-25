Alex Rufer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rufer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Rufer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Rufer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Rufer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rufer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Rufer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Rufer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Rufer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Rufer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Rufer 12 Haziran 1996 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yeni Zelanda,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Alex Arthur Rufer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Rufer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Alex Rufer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 1 Ağustos 2013 tarihinde katılmıştır. Alex Rufer'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Rufer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexrufer/

Alex Rufer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Rufer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Rufer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Rufer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında YH Manawatu

1 Ağustos 2013 yılında Wellington P.

Alex Rufer kimdir

Alex Rufer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Rufer şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

YoungHeart Manawatu (-12/2012)

Alex Rufer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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Alex Rufer nereli

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