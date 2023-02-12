Alex Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Samuel 20 Eylül 1995 tarihinde Neath şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Kinloch Samuel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Samuel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Alex Samuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Samuel'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Samuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Samuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2014 yılında Swansea U21

1 Eylül 2015 yılında Morton

1 Mayıs 2016 yılında Swansea U21

13 Ocak 2017 yılında Newport County

31 Mayıs 2017 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2017 yılında Stevenage

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2018 yılında Wycombe Wand.

31 Ağu 2021 yılında Ross County

Alex Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Samuel şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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