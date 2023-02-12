Alex Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Samuel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alex Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Samuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Samuel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Samuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Samuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Samuel 20 Eylül 1995 tarihinde Neath şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Galler uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Kinloch Samuel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Samuel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Alex Samuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Samuel'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Samuelboyu ve yaşı kaç

Alex Samuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Samuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Samuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Samuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2014 yılında Swansea U21

1 Eylül 2015 yılında Morton

1 Mayıs 2016 yılında Swansea U21

13 Ocak 2017 yılında Newport County

31 Mayıs 2017 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2017 yılında Stevenage

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2018 yılında Wycombe Wand.

31 Ağu 2021 yılında Ross County

Alex Samuel kimdir

Alex Samuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Samuel şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Samuel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Alex Greive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Greive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Greive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Greive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curtis Main kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Main Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curtis Main kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Main Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Ayunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Ayunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Ayunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Ayunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Greg Kiltie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Kiltie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Greg Kiltie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Kiltie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?