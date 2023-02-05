Alex Santana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Santana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Santana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Santana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Santana 13 Mayıs 1995 tarihinde Atibaia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya,Bulgaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Santana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Alex Santana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Santana'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alex Santana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexsantana95/

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Alex Santana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Santana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Santana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Santana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2016 yılında Criciúma EC

13 Nisan 2016 yılında Internacional

9 Mayıs 2016 yılında Guarani

10 Kasım 2016 yılında Internacional

2 Ocak 2017 yılında Paraná

5 Haziran 2017 yılında Inter B

28 Temmuz 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında Paraná

31 Aralık 2018 yılında Internacional

8 Ocak 2019 yılında Botafogo

17 Temmuz 2020 yılında Ludogorets

28 Temmuz 2022 yılında Athletico-PR

Alex Santana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Santana şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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