Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Schalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Schalk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Schalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Schalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Schalk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Schalk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Schalk 7 Ağustos 1992 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Schalk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Alex Schalk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Schalk'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Schalk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Schalk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Schalk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Schalk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NAC Breda Altyap

1 Temmuz 2009 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2011 yılında NAC Breda

3 Ocak 2014 yılında PSV U21

30 Haziran 2014 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2014 yılında Go Ahead Eagles

28 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2015 yılında Ross County

11 Temmuz 2018 yılında Servette FC

25 Mart 2022 yılında Urawa Reds

Alex Schalk kimdir

Alex Schalk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Schalk şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VV Beek Vooruit (-2002), NAC Breda (2002-2011)

Alex Schalk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alex Schalk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 D%C4%81Vis V%C4%93Jkr%C4%Abgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergi Samper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Samper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergi Samper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Samper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valerijs Redjko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerijs Redjko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valerijs Redjko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerijs Redjko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hotaru Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaru Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hotaru Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hotaru Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi